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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:51 | Обновлено 21 июня 2026, 02:04
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0

ФОТО. Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Германия с Кот-д'Ивуаром

Дениз Ундав забил два гола, включая победный на 90+4 минуте

21 июня 2026, 01:51 | Обновлено 21 июня 2026, 02:04
127
0
ФОТО. Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Германия с Кот-д'Ивуаром
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз Ундав
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Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.

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На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.

На 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет, а на 90+4 минуте оформил дубль.

Дениз Ундав стал героем матча и получил приз лучшему игроку матча

Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.

Группа E: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026

Торонто (Канада), стадион BMO Field

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30

Инфографика

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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