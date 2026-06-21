ФОТО. Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Германия с Кот-д'Ивуаром
Дениз Ундав забил два гола, включая победный на 90+4 минуте
Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.
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На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.
На 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет, а на 90+4 минуте оформил дубль.
Дениз Ундав стал героем матча и получил приз лучшему игроку матча
Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.
Группа E: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026
Торонто (Канада), стадион BMO Field
Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1
Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30
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Видео голов и обзор матча
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