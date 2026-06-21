ФОТО. Он сделал дубль. Назван лучший игрок в матче Германия с Кот-д'Ивуаром

Сборная Германии одержала волевую победу над Кот-д’Ивуаром (2:1) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Матч проходил на стадионе BMO Field в канадском городе Торонто.

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На 30-й минуте у слонов отличился Франк Кессье, но во втором тайме Бундестим забил два гола.

На 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет, а на 90+4 минуте оформил дубль.

Дениз Ундав стал героем матча и получил приз лучшему игроку матча

Сборная Германии набрала 6 очков и досрочно обеспечила себе путевку в плей-офф ЧМ-2026.

Группа E: Германия (6 очков), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор, Кюрасао (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа E. 2-й тур, 20 июня 2026

Торонто (Канада), стадион BMO Field

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Гол: Дениз Ундав, 68, 90+4 – Франк Кессье, 30

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