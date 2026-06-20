Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира
Голкипер сборной Германии играет свой 21-й матч на мировых первенствах
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира среди голкиперов по количеству сыгранных матчей.
Поединок второго тура ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара стал для Нойера 21-м на мировых первенствах.
Таким образом, немец превзошел уже предварительное достижение мундиалей среди вратарей, принадлежавшее французу Уго Льорису (20).
Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 21 – Мануэль Нойер (Германия)
- 20 – Уго Льорис (Франция)
Manuel Neuer has now made more World Cup appearances than any other goalkeeper in the tournament's history (21).— Squawka (@Squawka) June 20, 2026
He breaks Hugo Lloris' record. 🧤 pic.twitter.com/iRzmwo5B2h
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