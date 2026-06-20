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Чемпионат мира
20 июня 2026, 23:49 | Обновлено 20 июня 2026, 23:51
280
0

Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира

Голкипер сборной Германии играет свой 21-й матч на мировых первенствах

20 июня 2026, 23:49 | Обновлено 20 июня 2026, 23:51
280
0
Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира среди голкиперов по количеству сыгранных матчей.

Поединок второго тура ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара стал для Нойера 21-м на мировых первенствах.

Таким образом, немец превзошел уже предварительное достижение мундиалей среди вратарей, принадлежавшее французу Уго Льорису (20).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 21 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 20 – Уго Льорис (Франция)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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