В матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2026 сборная Кот-д'Ивуара открыла счёт в поединке с Германией.

Автором первого гола стал полузащитник Франк Кессье, который отличился на 30-й минуте и вывел свою команду вперёд – 1:0.

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После первого тура обе сборные имели по три очка: Германия разгромила Кюрасао (4:1), а Кот-д'Ивуар с минимальным счётом победил Эквадор (1:0). Поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.

В заключительном туре группового этапа Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д'Ивуар встретится с Кюрасао. Матчи состоятся 25 июня.

ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира