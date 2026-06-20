ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира
Сборная Кот-д'Ивуара неожиданно вышла вперед в матче с немцами
В матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2026 сборная Кот-д'Ивуара открыла счёт в поединке с Германией.
Автором первого гола стал полузащитник Франк Кессье, который отличился на 30-й минуте и вывел свою команду вперёд – 1:0.
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После первого тура обе сборные имели по три очка: Германия разгромила Кюрасао (4:1), а Кот-д'Ивуар с минимальным счётом победил Эквадор (1:0). Поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.
В заключительном туре группового этапа Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д'Ивуар встретится с Кюрасао. Матчи состоятся 25 июня.
ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира
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