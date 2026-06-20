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  4. ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 23:35 |
619
0

ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира

Сборная Кот-д'Ивуара неожиданно вышла вперед в матче с немцами

20 июня 2026, 23:35 |
619
0
ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2026 сборная Кот-д'Ивуара открыла счёт в поединке с Германией.

Автором первого гола стал полузащитник Франк Кессье, который отличился на 30-й минуте и вывел свою команду вперёд – 1:0.

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После первого тура обе сборные имели по три очка: Германия разгромила Кюрасао (4:1), а Кот-д'Ивуар с минимальным счётом победил Эквадор (1:0). Поэтому очная встреча может существенно повлиять на распределение мест в группе.

В заключительном туре группового этапа Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д'Ивуар встретится с Кюрасао. Матчи состоятся 25 июня.

ВИДЕО. Как сборная Кот-д'Ивуара шокировала Германию на чемпионате мира

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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