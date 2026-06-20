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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 23:50 |
815
0

По состоянию здоровья. Украинский защитник завершил карьеру

Александр Каплиенко повесил бутсы на гвоздь

20 июня 2026, 23:50 |
815
0
По состоянию здоровья. Украинский защитник завершил карьеру
ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко
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Украинский защитник Александр Каплиенко объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры:

«Дорогие друзья, болельщики и коллеги! Я принял непростое решение завершить свою футбольную карьеру по состоянию здоровья. Футбол был огромной частью моей жизни, подарил мне незабываемые эмоции, опыт, победы и знакомства с замечательными людьми.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути: тренеров, партнеров по команде, клубы, родных и болельщиков. Ваша вера и поддержка всегда придавали мне сил.

Этот этап моей жизни подходит к концу, но воспоминания о нём навсегда останутся со мной. Спасибо всем за доверие, поддержку и любовь к футболу».

30-летний игрок перешёл в «Черноморец» в середине прошлого сезона из ЛНЗ. Также в его карьере были «Металлист», «Днепр-1» и другие команды.

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Александр Каплиенко завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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