По состоянию здоровья. Украинский защитник завершил карьеру

Украинский защитник Александр Каплиенко объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры:

«Дорогие друзья, болельщики и коллеги! Я принял непростое решение завершить свою футбольную карьеру по состоянию здоровья. Футбол был огромной частью моей жизни, подарил мне незабываемые эмоции, опыт, победы и знакомства с замечательными людьми.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути: тренеров, партнеров по команде, клубы, родных и болельщиков. Ваша вера и поддержка всегда придавали мне сил.

Этот этап моей жизни подходит к концу, но воспоминания о нём навсегда останутся со мной. Спасибо всем за доверие, поддержку и любовь к футболу».

30-летний игрок перешёл в «Черноморец» в середине прошлого сезона из ЛНЗ. Также в его карьере были «Металлист», «Днепр-1» и другие команды.