Нидерланды повторили свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов повторила свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В поединке второго тура ЧМ-2026 «Оранье» одолели сборную Швеции со счетом 5:1.

С таким же счетом нидерландцы побеждали на мировых первенствах: в 1978 году Австрию и в 2014 году Испанию.

Только однажды сборная Нидерландов выигрывала с более крупным счетом. В 1998 году «оранжевые» были сильнее сборной Южной Кореи со счетом 5:0.

Самые крупные победы сборной Нидерландов на чемпионатах мира