Чемпионат мира20 июня 2026, 23:39 |
177
0
Нидерланды повторили свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира
Вспомним топ-5 крупнейших побед нидерландцев на мировых первенствах
20 июня 2026, 23:39 |
177
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная Нидерландов повторила свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.
В поединке второго тура ЧМ-2026 «Оранье» одолели сборную Швеции со счетом 5:1.
С таким же счетом нидерландцы побеждали на мировых первенствах: в 1978 году Австрию и в 2014 году Испанию.
Только однажды сборная Нидерландов выигрывала с более крупным счетом. В 1998 году «оранжевые» были сильнее сборной Южной Кореи со счетом 5:0.
Самые крупные победы сборной Нидерландов на чемпионатах мира
- 1998: Южная Корея – 5:0
- 2026: Швеция – 5:1
- 2014: Испания – 5:1
- 1978: Австрия – 5:1
- 1974: Аргентина – 4:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 июня 2026, 08:55 4
Рефери остановил бой после гонга
Футбол | 20 июня 2026, 23:59 2
Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа
Футбол | 20.06.2026, 08:35
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Теннис | 20.06.2026, 20:10
Комментарии 0
Популярные новости
19.06.2026, 08:32 18
20.06.2026, 05:32 1
19.06.2026, 09:23
19.06.2026, 07:32
20.06.2026, 11:37 22
20.06.2026, 07:37
20.06.2026, 07:02 1
19.06.2026, 11:38 6