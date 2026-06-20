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Чемпионат мира
20 июня 2026, 23:39 |
177
0

Нидерланды повторили свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира

Вспомним топ-5 крупнейших побед нидерландцев на мировых первенствах

20 июня 2026, 23:39 |
177
0
Нидерланды повторили свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов повторила свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В поединке второго тура ЧМ-2026 «Оранье» одолели сборную Швеции со счетом 5:1.

С таким же счетом нидерландцы побеждали на мировых первенствах: в 1978 году Австрию и в 2014 году Испанию.

Только однажды сборная Нидерландов выигрывала с более крупным счетом. В 1998 году «оранжевые» были сильнее сборной Южной Кореи со счетом 5:0.

Самые крупные победы сборной Нидерландов на чемпионатах мира

  • 1998: Южная Корея – 5:0
  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2014: Испания – 5:1
  • 1978: Австрия – 5:1
  • 1974: Аргентина – 4:0
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чемпионат мира по футболу сборная Швеции по футболу статистика сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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