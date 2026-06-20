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Франция
20 июня 2026, 23:29 | Обновлено 20 июня 2026, 23:32
588
0

Арсенал готовит трансфер звезды ПСЖ. Артета одобрил переход

Брэдли Баркола может перебраться в лондонский гранд

20 июня 2026, 23:29 | Обновлено 20 июня 2026, 23:32
588
0
Арсенал готовит трансфер звезды ПСЖ. Артета одобрил переход
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Главный тренер «канониров» Микель Артета одобрил трансфер.

В прошедшем сезоне на счету Брэдли Баркола 49 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на форварда «ПСЖ».

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Даниил Кирияка Источник: Экрем Конур
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