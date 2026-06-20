Арсенал готовит трансфер звезды ПСЖ. Артета одобрил переход

Французский вингер «ПСЖ» Брэдли Баркола привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает Экрем Конур.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Главный тренер «канониров» Микель Артета одобрил трансфер.

В прошедшем сезоне на счету Брэдли Баркола 49 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 13 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на форварда «ПСЖ».