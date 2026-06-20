Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Мы пропустили слишком легкие голы»

Защитник и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал поражение от сборной Нидерландов (1:5) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что результат, конечно, такой, какой он есть, но, на мой взгляд, сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можно взять с собой, и, конечно, ещё несколько моментов, из которых можно извлечь уроки. Думаю, что голы, которые мы пропустили, были немного слишком лёгкими.

Но, с другой стороны, если ты не занимаешь правильную позицию, если ты отстаешь на полметра или метр от таких игроков, то они тебя накажут, и именно это сегодня и произошло».