Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Мы пропустили слишком легкие голы»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 23:29 |
61
0

Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Мы пропустили слишком легкие голы»

Защитник сборной Швеции прокомментировал поражение от Нидерландов

20 июня 2026, 23:29 |
61
0
Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Мы пропустили слишком легкие голы»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал поражение от сборной Нидерландов (1:5) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что результат, конечно, такой, какой он есть, но, на мой взгляд, сегодня мы сделали несколько хороших вещей, которые можно взять с собой, и, конечно, ещё несколько моментов, из которых можно извлечь уроки. Думаю, что голы, которые мы пропустили, были немного слишком лёгкими.

Но, с другой стороны, если ты не занимаешь правильную позицию, если ты отстаешь на полметра или метр от таких игроков, то они тебя накажут, и именно это сегодня и произошло».

По теме:
Все серьезно. Бразилия потеряла одного из лидеров атак
Нойер превзошел достижение Льориса на чемпионатах мира
Нидерланды повторили свою вторую крупнейшую победу на чемпионатах мира
сборная Швеции по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Виктор Линделеф
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл отклонил предложение Тоттенхэма по Тонали на 90 млн евро
Футбол | 20 июня 2026, 23:45 0
Ньюкасл отклонил предложение Тоттенхэма по Тонали на 90 млн евро
Ньюкасл отклонил предложение Тоттенхэма по Тонали на 90 млн евро

Сороки хотят получить за игрока не менее 115 млн

Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20 июня 2026, 09:27 9
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником

Боксер проведет бой с Кабайелом, а переговоры продолжаются

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20.06.2026, 07:02
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
Футбол | 20.06.2026, 20:02
ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Райан Роберто стал футболистом Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 22
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 1
Бокс
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем