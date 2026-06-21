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Чемпионат мира
21 июня 2026, 09:45 |
482
0

Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Испания – Саудовская Аравия

Сергей Кравченко считает, что сенсации в поединке с участием испанцев уже не будет

21 июня 2026, 09:45 |
482
0
Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч Испания – Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Кабо-Верде
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Сегодня, 21 июня в Атланте свой второй матч на чемпионате мира проведет один из главных фаворитов Мундиаля сборная Испания, которая встретится с Саудовской Аравией. После осечки в игре с Кабо-Верде от испанцев ждут только победы, иначе все для подопечных Луиса де ла Фуэнте может закончиться плачевно.

Своими ожиданиями от этой игры сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– После осечки в матче с Кабо-Верде Испания, если можно так сказать, двойной фаворит, – сказал Кравченко. – Уверен, что со стороны испанцев будет больше агрессии и больше давления на ворота Саудовской Аравии, которая неплохо оборонялась в поединке с Уругваем, достойно контратаковала и заработала один балл.

Возвращаясь к Испании, то отмечу, что в первом матче это был не только не фарт, но и качественная игра в обороне африканской сборной. Это стало для меня откровением. Более того, мне кажется, что Кабо-Верде попьет крови у всех.

Что касается прогноза на предстоящий поединок Испании и Саудовской Аравии, то я не думаю, что испанцам удастся крупно победить. Но и свои ворота, полагаю, они сохранят на замке. После моих – 4:0 с Кабо-Верде (улыбается), теперь ставлю на – 2:0.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Кабо-Верде по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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