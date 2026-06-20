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  4. Бавария потребовала от Олисе объяснений по поводу Реала
Германия
20 июня 2026, 23:35 |
460
0

Бавария потребовала от Олисе объяснений по поводу Реала

Мюнхенцы хотят убедиться, что француз не ведет переговоры за их спиной

20 июня 2026, 23:35 |
460
0
Бавария потребовала от Олисе объяснений по поводу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Мадридский «Реал» в субботу, 20 июня, опубликовал специальное официальное заявление, в котором отметил, что не ведет переговоров с вингером «Баварии» Майклом Олисе.

Сообщается, что руководство мюнхенского клуба решило дополнительно проверить эту информацию и связалось с представителями игрока, который в настоящее время находится со сборной Франции в США на ЧМ-2026. От Олисе был получен ответ, что у него до сих пор не было никаких разговоров, встреч или переговоров с «Реалом».

На данный момент от «Реала» также нет никакого предложения по Олисе. «Бавария» хочет сохранить футболиста, а сам француз не выражал желания уходить из клуба.

По завершении ЧМ-2026 «Бавария» хочет предложить Олисе новый контракт на улучшенных условиях, сделав его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

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Майкл Олисе Бавария Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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