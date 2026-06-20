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Испания
20 июня 2026, 22:39 | Обновлено 20 июня 2026, 22:42
6
0

Хорошие новости. Стало известно будущее Крапивцова

Украинский голкипер останется в «Жироне» и станет первым номером команды

20 июня 2026, 22:39 | Обновлено 20 июня 2026, 22:42
6
0
Хорошие новости. Стало известно будущее Крапивцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов
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Украинский голкипер Владислав Крапивцов останется в «Жироне». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 20-летний футболист, несмотря на вылет клуба в Сегунду, останется в команде, а также стане ее основным голкипером.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезон на счету Владислава Крапивцова 3 матча на клубном уровне, в которых пропустил 8 мячей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» выбрала нового тренера.

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чемпионат Испании по футболу Сегунда Жирона Владислав Крапивцов Игорь Бурбас
Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
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