Хорошие новости. Стало известно будущее Крапивцова
Украинский голкипер останется в «Жироне» и станет первым номером команды
Украинский голкипер Владислав Крапивцов останется в «Жироне». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, 20-летний футболист, несмотря на вылет клуба в Сегунду, останется в команде, а также стане ее основным голкипером.
Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.
В прошедшем сезон на счету Владислава Крапивцова 3 матча на клубном уровне, в которых пропустил 8 мячей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» выбрала нового тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер вскоре пройдет четырехмесячный тренировочный сбор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Австрии