Хорошие новости. Стало известно будущее Крапивцова

Украинский голкипер Владислав Крапивцов останется в «Жироне». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 20-летний футболист, несмотря на вылет клуба в Сегунду, останется в команде, а также стане ее основным голкипером.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.

В прошедшем сезон на счету Владислава Крапивцова 3 матча на клубном уровне, в которых пропустил 8 мячей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» выбрала нового тренера.