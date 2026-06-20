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Чемпионат мира
20 июня 2026, 22:14 | Обновлено 20 июня 2026, 22:15
115
0

Второй раз в истории двое игроков Нидерландов оформили дубль в матче ЧМ

Брайан Бробби и Коди Гакпо повторили достижения Робина ван Перси и Арьена Роббена

20 июня 2026, 22:14 | Обновлено 20 июня 2026, 22:15
115
0
Второй раз в истории двое игроков Нидерландов оформили дубль в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во второй раз в истории сборной Нидерландов сразу два игрока оформили дубль в одном матче чемпионата мира.

Во втором туре ЧМ-2026 против сборной Швеции голами за нидерландцев отличились Брайан Бробби и Коди Гакпо.

Это стало повторением достижения Робина Ван Перси и Арьена Роббена в 2014 году в игре против сборной Испании.

Сборная Нидерландов стала лидером группы F. Свой следующий матч на ЧМ-2026 подопечные Рональда Кумана проведут 26 июня. Соперником будет сборная Туниса, которая в первом туре проиграла сборной Швеции со счетом 1:5.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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