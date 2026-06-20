Второй раз в истории двое игроков Нидерландов оформили дубль в матче ЧМ
Брайан Бробби и Коди Гакпо повторили достижения Робина ван Перси и Арьена Роббена
Во второй раз в истории сборной Нидерландов сразу два игрока оформили дубль в одном матче чемпионата мира.
Во втором туре ЧМ-2026 против сборной Швеции голами за нидерландцев отличились Брайан Бробби и Коди Гакпо.
Это стало повторением достижения Робина Ван Перси и Арьена Роббена в 2014 году в игре против сборной Испании.
Сборная Нидерландов стала лидером группы F. Свой следующий матч на ЧМ-2026 подопечные Рональда Кумана проведут 26 июня. Соперником будет сборная Туниса, которая в первом туре проиграла сборной Швеции со счетом 1:5.
2 - Es la segunda vez en la historia de la @fifaworldcup_es que dos jugadores neerlandeses 🇳🇱 (Brian Brobbey y Cody Gakpo) marcan un doblete en un mismo partido tras Robin van Persie y Arjen Robben contra España en 2014. Recuerdo. pic.twitter.com/CaRzKMOY9X— OptaJose (@OptaJose) June 20, 2026
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