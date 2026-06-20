Нойер становится обладателем рекорда чемпионатов мира

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер проведет свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу против Кот-д'Ивуара 20 июня 2026 года. 40-летний футболист становится вратарем с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира.

Предыдущее достижение в 20 поединков на мундиалях принадлежало стражу ворот сборной Франции Уго Льорису.

В прошло сезоне Нойер провел 37 матчей за «Баварию», в которых пропустил 40 голов и в 11 случаях сыграл на ноль. За сборную Германии он провел 125 встреч.

Стартовый свисток в матче Германия – Кот-д'Ивуар прозвучит в 23:00.