Нойер становится обладателем рекорда чемпионатов мира
Мануэль Нойер проведет уже 21-й матч на чемпионатах мира
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер проведет свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу против Кот-д'Ивуара 20 июня 2026 года. 40-летний футболист становится вратарем с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира.
Предыдущее достижение в 20 поединков на мундиалях принадлежало стражу ворот сборной Франции Уго Льорису.
В прошло сезоне Нойер провел 37 матчей за «Баварию», в которых пропустил 40 голов и в 11 случаях сыграл на ноль. За сборную Германии он провел 125 встреч.
Стартовый свисток в матче Германия – Кот-д'Ивуар прозвучит в 23:00.
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