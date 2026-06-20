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  4. Нойер становится обладателем рекорда чемпионатов мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 22:17 |
617
0

Нойер становится обладателем рекорда чемпионатов мира

Мануэль Нойер проведет уже 21-й матч на чемпионатах мира

20 июня 2026, 22:17 |
617
0
Нойер становится обладателем рекорда чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер проведет свой 21-й матч на чемпионате мира по футболу против Кот-д'Ивуара 20 июня 2026 года. 40-летний футболист становится вратарем с наибольшим количеством выступлений на чемпионатах мира.

Предыдущее достижение в 20 поединков на мундиалях принадлежало стражу ворот сборной Франции Уго Льорису.

В прошло сезоне Нойер провел 37 матчей за «Баварию», в которых пропустил 40 голов и в 11 случаях сыграл на ноль. За сборную Германии он провел 125 встреч.

Стартовый свисток в матче Германия – Кот-д'Ивуар прозвучит в 23:00.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу Бавария
Руслан Полищук Источник: Opta
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