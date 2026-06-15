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  4. Мануэль Нойер вошел в десятку самых возрастных вратарей в истории мундиалей
Чемпионат мира
15 июня 2026, 16:22 |
220
0

Мануэль Нойер вошел в десятку самых возрастных вратарей в истории мундиалей

Матч против Кюрасао немецкий голкипер провел в 40 лет 79 дней

15 июня 2026, 16:22 |
220
0
Мануэль Нойер вошел в десятку самых возрастных вратарей в истории мундиалей
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мануэль Нойер вошел в десятку самых возрастных вратарей в истории финальных турниров чемпионатов мира. Матч против Кюрасао (7:1) голкипер сборной Германии провел в 40 лет 79 дней. В более солидном возрасте выступали на мундиалях только пять стражей ворот.

К слову, Нойер стал вторым вратарем после мексиканца Антонио Карбахала и вторым немецким футболистом после Лотара Маттеуса, выходившим на поле в пяти финальных турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные вратари финальных турниров чемпионата мира

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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