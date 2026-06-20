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ATP
20 июня 2026, 22:16 |
184
0

Американское дерби. Определена финальная пара турнира ATP 500 в Галле

Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо поборются за трофей пятисотника в Германии

20 июня 2026, 22:16 |
184
0
Американское дерби. Определена финальная пара турнира ATP 500 в Галле
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На травяном турнире ATP 500 в Галле (Германия) определена финальная пара.

Трофей травяного пятисотника в Германии разыграют два американца – Тейлор Фритц (ATP 9) и Фрэнсис Тиафо (ATP 26).

В полуфинале Фритц переиграл немца, первого сеяного Александра Зверева (ATP 3) в трех сетах за 2 часа и 44 минуты – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Это было 15-е очное противостояние соперников. Фритц в 10-й раз одолел Зверев, в частности 7-й раз подряд.

Тиафо одолел представителя Германии Даниэля Альтмайера (ATP 81) в двух партиях за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:3.

Это была пятая очная встреча соперников. Тиафо в пятый раз одержал победу над Даниэлем.

Ранее Фритц и Тиафо восемь раз играли друг против друга. Тейлор лидирует в очных встречах – 7:1.

Для Фритца это будет 22-й финал в карьере, а для Тиафо – 12-й.

ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [5] – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7

Даниэль Альтмайер [WC] – Фрэнсис Тиафо – 1:6, 3:6

Видеообзор полуфинальных матчей

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Александр Зверев Тейлор Фритц Даниэль Альтмайер Фрэнсис Тиафо ATP Галле
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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