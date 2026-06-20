Американское дерби. Определена финальная пара турнира ATP 500 в Галле
Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо поборются за трофей пятисотника в Германии
На травяном турнире ATP 500 в Галле (Германия) определена финальная пара.
Трофей травяного пятисотника в Германии разыграют два американца – Тейлор Фритц (ATP 9) и Фрэнсис Тиафо (ATP 26).
В полуфинале Фритц переиграл немца, первого сеяного Александра Зверева (ATP 3) в трех сетах за 2 часа и 44 минуты – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.
Это было 15-е очное противостояние соперников. Фритц в 10-й раз одолел Зверев, в частности 7-й раз подряд.
Тиафо одолел представителя Германии Даниэля Альтмайера (ATP 81) в двух партиях за 1 час и 14 минут – 6:1, 6:3.
Это была пятая очная встреча соперников. Тиафо в пятый раз одержал победу над Даниэлем.
Ранее Фритц и Тиафо восемь раз играли друг против друга. Тейлор лидирует в очных встречах – 7:1.
Для Фритца это будет 22-й финал в карьере, а для Тиафо – 12-й.
ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Тейлор Фритц [5] – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7
Даниэль Альтмайер [WC] – Фрэнсис Тиафо – 1:6, 3:6
Видеообзор полуфинальных матчей
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