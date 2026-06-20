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ATP
20 июня 2026, 19:09 | Обновлено 20 июня 2026, 19:20
247
0

Чемпион РГ-2026 в Галле потерпел первое поражение после триумфа в Париже

Александр Зверев не сумел выйти в финал травяного пятисотника, уступив Тейлору Фритцу

20 июня 2026, 19:09 | Обновлено 20 июня 2026, 19:20
247
0
Чемпион РГ-2026 в Галле потерпел первое поражение после триумфа в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер рейтинга АТР и новоиспеченный чемпион Ролан Гаррос Александр Зверев не сумел выйти в финал травяного турнира АТР 500 в Халле, Германия.

В полуфинале Зверев в трех сетах проиграл девятой ракетке мира Тейлору Фритцу (США) за 2 часа и 44 минуты.

ATP 500 Галле. Трава, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Тейлор Фритц (США) [5] – 7:6 (7:4), 4:6, 5:7

Это было 15-е очное противостояние соперников. Фритц в 10-й раз одолел Зверев, в частности 7-й раз подряд.

Для Александра это первое поражение после выигранного трофея Открытого чемпионата Франции 2026. На пятисотнике в Германии он успел переиграть Вита Копрживу, Янника Ханфманна и Рафаэля Коллиньона.

Фритц, помимо Зверева, также выбил Зизу Бергса, Фабиана Марожана и Бена Шелтона. В финале Тейлор встретится либо с Даниэлем Альтмайером, либо с Фрэнсисом Тиафо.

Фритц одержал 35-ю победу над представителем топ-10 рейтинга АТР. Американский теннисист проведет 22-й финал в карьере и поборется за 11-й трофей. В 2026 году Тейлор уже проиграл два решающих поединка – на пятисотниках в Далласе и Штутгарте.

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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ATP Галле Александр Зверев Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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