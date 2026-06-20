Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мать героя сборной Кабо-Верде прилетела на чемпионат мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:54 |
332
0

Мать героя сборной Кабо-Верде прилетела на чемпионат мира

Мать Возиньи в субботу наконец-то прилетела в Соединенные Штаты

20 июня 2026, 20:54 |
332
0
Мать героя сборной Кабо-Верде прилетела на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал героем матча первого тура чемпионата мира против национальной команды Испании (0:0). 40-летний футболист после поединка не мог сдержать слезы, а позже заявил, что сожалеет о том, что его мать не смогла приехать на турнир, так как не может себе это позволить.

Мать Возиньи в субботу наконец-то прилетела в Соединенные Штаты после того, как ее виза и документы на поездку были одобрены и оформлены в ускоренном порядке. Она будет присутствовать на трибунах во время исторического матча Кабо-Верде против Уругвая, который состоится в час ночи по Киеву 22 июня.

После первого тура у всех команд группы Н по одному очку.

По теме:
ВИДЕО. Швеция наконец поразила ворота Нидерландов. Отличился Эланга
ВИДЕО. Разгром! Коди Гакпо забил третий гол Нидерландов в игре со Швецией
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Возинья сборная Кабо-Верде по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Уругвая по футболу
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20 июня 2026, 05:32 1
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение

Украинский боксер вскоре пройдет четырехмесячный тренировочный сбор

ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
Футбол | 20 июня 2026, 21:17 0
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера

Сергей Кривцов стал агентом ФИФА

Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20.06.2026, 19:48
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20.06.2026, 09:27
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем