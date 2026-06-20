Мать героя сборной Кабо-Верде прилетела на чемпионат мира

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал героем матча первого тура чемпионата мира против национальной команды Испании (0:0). 40-летний футболист после поединка не мог сдержать слезы, а позже заявил, что сожалеет о том, что его мать не смогла приехать на турнир, так как не может себе это позволить.

Мать Возиньи в субботу наконец-то прилетела в Соединенные Штаты после того, как ее виза и документы на поездку были одобрены и оформлены в ускоренном порядке. Она будет присутствовать на трибунах во время исторического матча Кабо-Верде против Уругвая, который состоится в час ночи по Киеву 22 июня.

После первого тура у всех команд группы Н по одному очку.