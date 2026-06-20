Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине

На турнире WTA 500 в Берлине (Германия), который проводится на травяном покрытии, определена финальная пара.

Обидчица украинки Элины Свитолиной – Александра Эала (Филиппины, WTA 35) – в полуфинале в двух сетах потерпела поражение от Линды Носковой (Чехия, WTA 13).

Носкова в финале Берлина встретится с Джессикой Пегулой (США, WTA 4), которая выбила первую ракетку мира Арину Соболенко.

Линда проведет седьмой финал на уровне Тура и поборется за второй трофей – в 2024 году она стала чемпионкой соревнований WTA 500 в Монтеррее.

Для Пегулы это будет 23-й финал в карьере и шанс на 13-й титул, в частности на третий в сезоне.

Ранее Носкова и Пегула играли друг с другом трижды – счет 2:1 в пользу Носковой.

Встреча Линды и Джессики в финале WTA 500 в Берлине состоится 21 июня.

WTA 500 Берлин. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3] – 4:6, 7:6 (7:4), 0:6

Александра Эала – Линда Носкова [8] – 2:6, 4:6

Видеообзор матча Александра Эала – Линда Носкова

Видеообзор матча Арина Соболенко – Джессика Пегула

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