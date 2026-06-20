Чемпионат мира20 июня 2026, 20:24 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
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ВИДЕО. Дубль! Бробби вновь поразил Швеции
Нападающий Нидерландов забил 2-й мяч на 17-й минуте
20 июня 2026, 20:24 | Обновлено 20 июня 2026, 20:47
244
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби оформил дубль в поединке второго тура группы F чемпионата мира со Швецией.
Команды встретились в городе Хьюстон на «NRG Stadium».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 17-й минуте встречи нидерландский бомбардир увеличил преимущество своей команды, оформив дубль – 2:0.
ВИДЕО. Дубль! Бробби вновь поразил Швеции
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