ВИДЕО. Дубль! Бробби вновь поразил Швеции

На 17-й минуте встречи нидерландский бомбардир увеличил преимущество своей команды, оформив дубль – 2:0.

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Команды встретились в городе Хьюстон на «NRG Stadium».

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби оформил дубль в поединке второго тура группы F чемпионата мира со Швецией.

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