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  4. Динамо готово продать одного из лидеров за 20 миллионов евро
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 07:02 |
1761
4

Динамо готово продать одного из лидеров за 20 миллионов евро

Именно такую трансферную стоимость имеет Тарас Михавко

21 июня 2026, 07:02 |
1761
4 Comments
Динамо готово продать одного из лидеров за 20 миллионов евро
ФК Динамо. Тарас Михавко
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает поиски усиления обороны и обратил внимание на центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко.

По информации источника, 21-летний украинец входит в число приоритетных кандидатов турецкого клуба на усиление центра защиты. Футболист, играющий левой ногой, способен также закрывать позицию левого защитника.

Сообщается, что интерес к Михавко проявляют не только турки. За развитием молодого защитника внимательно следят французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Впрочем, появление «Трабзонспора» среди претендентов может существенно обострить борьбу за игрока.

В начале 2026 года «Динамо» продлило контракт с футболистом, поэтому рассчитывает получить за него солидную компенсацию. Сейчас рыночная стоимость Михавко оценивается примерно в 10 миллионов евро, хотя потенциальная сумма трансфера может вырасти вдвое – киевляне готовы продать футболиста за 20 миллионов евро.

В Турции отмечают, что стиль игры украинца напоминает его соотечественника Арсения Батагова. Защитник является воспитанником «Динамо» и уже провел за первую команду 86 матчей. Кроме того, он начал регулярно выходить на поле в составе сборной Украины, дебютировав в официальных матчах в конце 2025 года.

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Тарас Михавко Динамо Киев трансферы УПЛ Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: Fotomac
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Комментарии 4
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Чи знайдуться покупці
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+2
Он не воспитанник Динамо, он рос в Стрий, Львов , а в динамо он третий год...
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+1
Какая инфляция.
Стоит не более 10, а согласны продать хотя бы за 20.
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+1
Знову вигадки олійника.
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0
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