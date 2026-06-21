Динамо готово продать одного из лидеров за 20 миллионов евро

Турецкий «Трабзонспор» продолжает поиски усиления обороны и обратил внимание на центрального защитника киевского «Динамо» Тараса Михавко.

По информации источника, 21-летний украинец входит в число приоритетных кандидатов турецкого клуба на усиление центра защиты. Футболист, играющий левой ногой, способен также закрывать позицию левого защитника.

Сообщается, что интерес к Михавко проявляют не только турки. За развитием молодого защитника внимательно следят французский «Марсель» и португальская «Бенфика». Впрочем, появление «Трабзонспора» среди претендентов может существенно обострить борьбу за игрока.

В начале 2026 года «Динамо» продлило контракт с футболистом, поэтому рассчитывает получить за него солидную компенсацию. Сейчас рыночная стоимость Михавко оценивается примерно в 10 миллионов евро, хотя потенциальная сумма трансфера может вырасти вдвое – киевляне готовы продать футболиста за 20 миллионов евро.

В Турции отмечают, что стиль игры украинца напоминает его соотечественника Арсения Батагова. Защитник является воспитанником «Динамо» и уже провел за первую команду 86 матчей. Кроме того, он начал регулярно выходить на поле в составе сборной Украины, дебютировав в официальных матчах в конце 2025 года.