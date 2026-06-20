Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке и завершает усиление атаки.

Как отметил комментатор матча киевлян против «Славии» на клубном YouTube-канале, киевский клуб завершил подписание контракта с иностранным нападающим с нигерийским паспортом.

Сейчас в команде три нападающих — Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце. Однако панамский и румынский нападающие могут покинуть команду летом.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.