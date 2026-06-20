Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Команду пополнит нигерийский нападающий
Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке и завершает усиление атаки.
Как отметил комментатор матча киевлян против «Славии» на клубном YouTube-канале, киевский клуб завершил подписание контракта с иностранным нападающим с нигерийским паспортом.
Сейчас в команде три нападающих — Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце. Однако панамский и румынский нападающие могут покинуть команду летом.
Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.
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