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  4. Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 19:23 | Обновлено 20 июня 2026, 19:26
2472
10

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Команду пополнит нигерийский нападающий

20 июня 2026, 19:23 | Обновлено 20 июня 2026, 19:26
2472
10 Comments
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке и завершает усиление атаки.

Как отметил комментатор матча киевлян против «Славии» на клубном YouTube-канале, киевский клуб завершил подписание контракта с иностранным нападающим с нигерийским паспортом.

Сейчас в команде три нападающих — Матвей Пономаренко, Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце. Однако панамский и румынский нападающие могут покинуть команду летом.

Недавно президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что Александр Ищенко покидает пост директора академии, и сообщил, останется ли он в структуре клуба.

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Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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Комментарии 10
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Да, Осимхен. А что тут такого
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Какой-то свободный агент?
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Адміне, видали цей пост, це помилка, Динамоманія вже все прибрала!!!!
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0
якогось 18-тирічного ноунейма. Часом, мова йде не за Усмана Саване, який в другому колі грав в Динамо на умовах оренди? Чи йому товарища підписують?
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Видаліть цю новину, будь ласка, це не правда
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0
Видаліть це, це не правда, вже на динамоманії цьооо немає, це помилка
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0
Агахова?
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0
Не понимаю нахера ДК нап если они не собираются продавать Пономаренко,все равно он будет основным,а дублером можно оставлять Герерро все равно хер кто за него сейчас,что то даст..
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Бленуце галіме дно!
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