Зарплату урезали в 4 раза. Рома поразила Дибалу унизительным контрактом

32-летний нападающий «Ромы» Пауло Дибала не может договориться с римским клубом о новом контракте.

Руководство «волков» откровенно шокировало аргентинца предложением о дальнейшем сотрудничестве. Звездном игроку, который ранее получал в «Роме» 8 миллионов евро в год, предложили в четыре раза меньшую зарплату – 2–2,5 млн за сезон. При этом Дибале предлагают дополнительное вознаграждение в виде бонусов, связанных с игровой практикой и результативностью футболиста. Сам Пауло просит повысить сумму хотя бы до 3 млн.

Дибала играет за «Рому» с 2022 года. В клуб он присоединился на правах свободного агента. В прошлом сезоне Пауло забил три гола и отдал восемь голевых передач в 27 матчах за первую команду.