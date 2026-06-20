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  4. Зарплату урезали в 4 раза. Рома поразила Дибалу унизительным контрактом
Италия
20 июня 2026, 20:36 |
847
3

Зарплату урезали в 4 раза. Рома поразила Дибалу унизительным контрактом

Суперзвезда римлян в затруднительном положении

20 июня 2026, 20:36 |
847
3 Comments
Зарплату урезали в 4 раза. Рома поразила Дибалу унизительным контрактом
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала
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32-летний нападающий «Ромы» Пауло Дибала не может договориться с римским клубом о новом контракте.

Руководство «волков» откровенно шокировало аргентинца предложением о дальнейшем сотрудничестве. Звездном игроку, который ранее получал в «Роме» 8 миллионов евро в год, предложили в четыре раза меньшую зарплату – 2–2,5 млн за сезон. При этом Дибале предлагают дополнительное вознаграждение в виде бонусов, связанных с игровой практикой и результативностью футболиста. Сам Пауло просит повысить сумму хотя бы до 3 млн.

Дибала играет за «Рому» с 2022 года. В клуб он присоединился на правах свободного агента. В прошлом сезоне Пауло забил три гола и отдал восемь голевых передач в 27 матчах за первую команду.

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Пауло Дибала Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Плыгун Источник: La Repubblica
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Да ахерели мільйони ім всем подавай на завод нехай піздує за тищу
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+2
чому принизливий? Він вже немолодий гравець - 32,5 роки
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+2
Милиони людей бажали б таке приниження, я гадав йго на італьянську мінималку по заробітної платі посадили..
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0
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