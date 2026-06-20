В Университатя Клуж оценили свои шансы в противостоянии с Динамо в ЛЕ

Защитник и капитан румынского «Университатя Клуж» Александру Кипчу поделился своими ожиданиями от матчей второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 против киевского «Динамо»:

«Мы сыграем с «Динамо» Киев — гигантом Восточной Европы прошлых лет. Сейчас у них много молодых украинских игроков, я видел их в матче Украина — Польша, и они мне кажутся очень хорошими. Конечно, они являются фаворитами в матче с нами, но я хотел бы сказать, что мы тоже, на мой взгляд, повысили свой уровень и, думаю, сыграем с ними хорошую двойную серию. Не хотел бы утверждать, что они лучшие, но и не стоит думать, что это будет лёгкий матч. Это, пожалуй, самый сложный соперник в нашей корзине, и если мы пройдём дальше, то сыграем с ПАОК или, в Лиге конференций, с «Бранном». Находясь там год за годом, растут шансы стать главным сеяным и иметь больше возможностей построить что-то долгосрочное. Это вызов для нас, но мы хотим быть конкурентоспособными и увидеть, на каком уровне мы находимся. Мы будем отстаивать свои позиции до последнего, едем в Польшу вместе с нашими болельщиками. Хорошо, что этот город более-менее близко, ведь в прошлом году нам пришлось ехать аж в Армению, и, безусловно, многие приедут на выездной матч, ведь они ждут таких поездок, а потом надеемся, что сможем привезти их и в Салоники.

По сравнению с прошлым годом у нас гораздо больший состав, ведь в прошлом году, кажется, на первую тренировку мы вышли в составе семи игроков, и из-за нехватки людей не было возможности наладить взаимодействие на поле. Сейчас мы остались те же, что и в прошлом году, за небольшими исключениями. Думаю, так гораздо лучше: взаимодействие сохраняется, тренировки проходят гораздо интенсивнее, и мы надеемся, что вместе с теми, кто присоединился, мы создадим сильную команду и добьемся результатов и в этом году».