Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро

Английский «Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к ивуарийскому вингеру немецкого «РБ Лейпциг» Яну Диоманде, сообщает издание DaveOCKOP.

По информации источника, после того как «быки» отклонили 100-миллионное предложение за 19-летнего футболиста, «красные» планируют сделать улучшенное предложение. На этот раз речь идет о 115 миллионах евро с учетом бонусов.

В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.