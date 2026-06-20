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  4. Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро
Англия
20 июня 2026, 18:51 |
976
0

Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро

Красные не сдаются в попытках подписать Яна Диоманде из РБ Лейпциг

20 июня 2026, 18:51 |
976
0
Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Английский «Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к ивуарийскому вингеру немецкого «РБ Лейпциг» Яну Диоманде, сообщает издание DaveOCKOP.

По информации источника, после того как «быки» отклонили 100-миллионное предложение за 19-летнего футболиста, «красные» планируют сделать улучшенное предложение. На этот раз речь идет о 115 миллионах евро с учетом бонусов.

В сезоне 2025/26 Ян Диоманде провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

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Ливерпуль трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ян Диоманде
Дмитрий Вус Источник: DaveOCKOP
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