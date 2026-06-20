Старт через месяц. Названы даты матчей Кубка Украины

Стали известны базовые даты Кубка Украины сезона 2026/27. Соревнования будут проходить в восемь этапов – от первого квалификационного раунда до финала.

Кубок Украины 2026/27:

1-й квалификационный раунд – 24-26 июля

2-й квалификационный раунд – 5-11 августа

1/32 финала – 21-23 августа

1/16 финала – 8-10 сентября

1/8 финала – 27-29 октября

1/4 финала – 2-4 марта

1/2 финала – 20-22 апреля

Финал – 19 мая

12 клубов УПЛ стартуют с 1/32 финала. На всех стадиях пройдет по одному матчу, а жребий снова будет «слепым». В случае ничьей овертаймов не будет до финальной стадии.

В прошлом сезоне Кубок Украины выиграло «Динамо».