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  4. Соболева в Брешии не сумела выйти в первый финал WTA 125 в карьере
WTA
20 июня 2026, 18:39 |
166
0

Соболева в Брешии не сумела выйти в первый финал WTA 125 в карьере

В полуфинале грунтового турнира Анастасия уступила первой сеяной Ван Сию

20 июня 2026, 18:39 |
166
0
Соболева в Брешии не сумела выйти в первый финал WTA 125 в карьере
Instagram. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Брешии, Италия.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой сеяной Ван Сию (WTA 101) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Брешия. Грунт, 1/2 финала

Ван Сию (Китай) [1] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:2, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Соболева провела второй полуфинал соревнований категории WTA 125 в карьере и боролась за первый финал.

В Брешии Анастасия успела переиграть Катинку фон Дайхманн, Юлию Грабер и Ане Минтеги Дель Олмо.

Ван Сию проведет второй финал WTA 125. В 2022 году она уступила Чжэн Циньвень в решающем поединке грунтового турнира в Валенсии.

По теме:
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Соболева в Брешии во второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 125
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Анастасия Соболева Ван Сию
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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