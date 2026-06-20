Соболева в Брешии не сумела выйти в первый финал WTA 125 в карьере

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Брешии, Италия.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой сеяной Ван Сию (WTA 101) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Брешия. Грунт, 1/2 финала

Ван Сию (Китай) [1] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:2, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Соболева провела второй полуфинал соревнований категории WTA 125 в карьере и боролась за первый финал.

В Брешии Анастасия успела переиграть Катинку фон Дайхманн, Юлию Грабер и Ане Минтеги Дель Олмо.

Ван Сию проведет второй финал WTA 125. В 2022 году она уступила Чжэн Циньвень в решающем поединке грунтового турнира в Валенсии.