Соболева в Брешии не сумела выйти в первый финал WTA 125 в карьере
В полуфинале грунтового турнира Анастасия уступила первой сеяной Ван Сию
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 328) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Брешии, Италия.
В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой сеяной Ван Сию (WTA 101) за 1 час и 25 минут.
WTA 125 Брешия. Грунт, 1/2 финала
Ван Сию (Китай) [1] – Анастасия Соболева (Украина) – 6:2, 6:2
Это было первое очное противостояние соперниц.
Соболева провела второй полуфинал соревнований категории WTA 125 в карьере и боролась за первый финал.
В Брешии Анастасия успела переиграть Катинку фон Дайхманн, Юлию Грабер и Ане Минтеги Дель Олмо.
Ван Сию проведет второй финал WTA 125. В 2022 году она уступила Чжэн Циньвень в решающем поединке грунтового турнира в Валенсии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется 20 июня в 17:00 по Киеву
Рефери остановил бой после гонга