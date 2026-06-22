Испанский клуб выбрал Довбика вместо героя «Реала»

Севильский «Бетис» продолжает поиски нападающего перед стартом в Лиге чемпионов.

По информации источника, после встречи с представителями экс-нападающего «Реала» Хоселу, запомнившегося своим героическим дублем в матчах с «Баварией» в ЛЧ в 2024 году, руководство «Бетиса» не сделало испанца приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Вместо этого севильский клуб изучает другие варианты для усиления линии атаки. Среди главных кандидатов называют украинского нападающего Артема Довбика и португальца Фабиу Силву.

Также сообщается, что в шорт-листе «Бетиса» есть и другие нападающие, имена которых пока не разглашаются.

Напомним, ранее появлялась информация об интересе к Довбику со стороны «Трабзонспора», который якобы даже запросил медицинский отчет об украинце перед возможными переговорами с «Ромой».