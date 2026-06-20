Довбик нашел себе новый клуб после неудачи в Роме

Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации турецких источников, форвард итальянской «Ромы» предложил свои услуги «Бешикташу». Сообщается, что главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинца, поэтому клуб готов рассмотреть варианты его ухода уже этим летом.

В настоящее время стамбульский клуб внимательно следит за ситуацией, однако активные действия по трансферу Довбика возможны только в том случае, если «Бешикташу» не удастся подписать Душана Влаховича.

Также отмечается, что к украинскому нападающему сохраняют интерес клубы испанской Ла Лиги.

В прошлом сезоне 28-летний украинец выступал за «Рому», однако из-за травм и высокой конкуренции не смог закрепиться в основном составе.