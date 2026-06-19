Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Испания
19 июня 2026, 07:32 |
2028
0

Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм

«Вильярреал» рассчитывает увидеть украинца в лучшем виде

19 июня 2026, 07:32 |
2028
0
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий «Ромы» Артем Довбик остается одним из главных кандидатов на уход из римского клуба во время летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, серьезный интерес к украинскому нападающему проявляет «Вильярреал». Клуб, готовящийся к выступлениям в Лиге чемпионов, ищет усиление атаки и высоко ценит опыт и бомбардирские качества 28-летнего украинца.

Сообщается, что «Рома» уже определилась с условиями возможной продажи. Римляне хотят получить не менее 23 миллионов евро, чтобы избежать финансовых потерь и зафиксировать прибыль от трансфера игрока.

В «Вильярреале» убеждены, что форвард способен вернуться на свой лучший уровень. Особым плюсом считают его успешный опыт выступлений в Ла Лиге за «Жирону», где он был одним из самых результативных нападающих чемпионата.

В прошлом сезоне Довбик не смог полностью реализовать свой потенциал из-за травм и недостатка игровой практики. Украинец пропустил около 30 матчей, провел на поле всего 627 минут и отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.

По теме:
ПСЖ может оформить один из самых громких трансферов лета за 100 млн евро
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Ван Хекке стал 5-м самым дорогим приобретением в истории Тоттенгема
Артем Довбик Вильярреал трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Estadio Deportivo
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Футбол | 18 июня 2026, 11:30 3
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?

У 15 сборных по итогам поединков 1-го тура в активе три очка, а больше всех забила Германия

Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею
Футбол | 19 июня 2026, 05:57 5
Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею
Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею

Все решил ляп вратаря

Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира. Канада не дотянула
Футбол | 19.06.2026, 07:12
Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира. Канада не дотянула
Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира. Канада не дотянула
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
18.06.2026, 07:20
Футбол
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 17
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 9
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем