Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм

Нападающий «Ромы» Артем Довбик остается одним из главных кандидатов на уход из римского клуба во время летнего трансферного окна.

По информации испанских СМИ, серьезный интерес к украинскому нападающему проявляет «Вильярреал». Клуб, готовящийся к выступлениям в Лиге чемпионов, ищет усиление атаки и высоко ценит опыт и бомбардирские качества 28-летнего украинца.

Сообщается, что «Рома» уже определилась с условиями возможной продажи. Римляне хотят получить не менее 23 миллионов евро, чтобы избежать финансовых потерь и зафиксировать прибыль от трансфера игрока.

В «Вильярреале» убеждены, что форвард способен вернуться на свой лучший уровень. Особым плюсом считают его успешный опыт выступлений в Ла Лиге за «Жирону», где он был одним из самых результативных нападающих чемпионата.

В прошлом сезоне Довбик не смог полностью реализовать свой потенциал из-за травм и недостатка игровой практики. Украинец пропустил около 30 матчей, провел на поле всего 627 минут и отличился 3 голами и 2 голевыми передачами.