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WTA
20 июня 2026, 18:05 | Обновлено 20 июня 2026, 18:06
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Жребий WTA 250 в Истборне. Стародубцева и Калинина ждут первых соперниц

И Юлия, и Ангелина в 1-м раунде сыграют против теннисисткой, которые пройдут квалификацию

20 июня 2026, 18:05 | Обновлено 20 июня 2026, 18:06
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Жребий WTA 250 в Истборне. Стародубцева и Калинина ждут первых соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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20 июня состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украину в основе соревнований гарантировано представят две теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 59) и Ангелина Калинина (WTA 71).

И Стародубцева, и Калинина в первом раунде встретятся с теннисистками, которые преодолеет квалификацию.

Во втором круге у Юлии возможна победительница поединка Жасмин Паолини – Татьяна Мария, а у Ангелины – или Маккартни Кесслер, или Дарья Касаткина.

В квалификации Истборна сыграют две украинки – Александра Олейникова и Дарья Снигур. Олейникова и Снигур стартуют в отборе 20 июня поединками против Софии Джонсон и Софии Кенин соответственно.

WTA 250 в Истборне. Соперницы украинок

Юлия Стародубцева – квалифайер
Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария

Ангелина Калинина – квалифайер
Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина

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WTA Истборн Юлия Стародубцева Ангелина Калинина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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А як Олійниоваа опинилась у кваліфікації, а Стародубцева і Калініна в основі? Вони вже давно нижче Олександри у рейтингу.
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