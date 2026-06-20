Жребий WTA 250 в Истборне. Стародубцева и Калинина ждут первых соперниц

20 июня состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украину в основе соревнований гарантировано представят две теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 59) и Ангелина Калинина (WTA 71).

И Стародубцева, и Калинина в первом раунде встретятся с теннисистками, которые преодолеет квалификацию.

Во втором круге у Юлии возможна победительница поединка Жасмин Паолини – Татьяна Мария, а у Ангелины – или Маккартни Кесслер, или Дарья Касаткина.

В квалификации Истборна сыграют две украинки – Александра Олейникова и Дарья Снигур. Олейникова и Снигур стартуют в отборе 20 июня поединками против Софии Джонсон и Софии Кенин соответственно.

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WTA 250 в Истборне. Соперницы украинок

Юлия Стародубцева – квалифайер

Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария

Ангелина Калинина – квалифайер

Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина