Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси
Англия
20 июня 2026, 19:21 | Обновлено 20 июня 2026, 19:43
1723
0

Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси

Мареска ждет, когда стороны договорятся

20 июня 2026, 19:21 | Обновлено 20 июня 2026, 19:43
1723
0
Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации британских СМИ, Манчестер Сити все еще остается без главного тренера из-за конфликта с Челси по поводу Энцо Марески.

Мареска должен заменить Жузепа Гвардиолу, но у итальянского специалиста после ухода из Челси остался контракт на 3,5 года, что стало непростым вопросом.

Челси хочет получить компенсацию за наставника и уверяет, что имеет доказательства – Мареска начал переговоры с Манчестер Сити до того, как покинул лондонский клуб.

Ожидается, что стороны сойдутся на сумме в 10 миллионов фунтов, так как манчестерский клуб хочет поскорее назначить тренера, но пока договориться не удалось.

По теме:
Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ
Романо подтвердил. Новичок АПЛ назначил главного тренера
МЮ нацелился на звезду Реала. В Мадриде назвали цену
Манчестер Сити Челси Энцо Мареска Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны
Футбол | 20 июня 2026, 14:05 23
В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны
В составе Германии много выходцев из Африки. Почему это важно для страны

Еще одно доказательство абсурдности лозунга: «Спорт вне политики»

Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Другие виды | 20 июня 2026, 08:59 0
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке

В ближайшее время Юлию на стартах не ждать

Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро
Футбол | 20.06.2026, 18:51
Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро
Ливерпуль нашел замену Салаху. Готовят 115 миллионов евро
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20.06.2026, 08:55
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 1
Футбол
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем