Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси
Мареска ждет, когда стороны договорятся
По информации британских СМИ, Манчестер Сити все еще остается без главного тренера из-за конфликта с Челси по поводу Энцо Марески.
Мареска должен заменить Жузепа Гвардиолу, но у итальянского специалиста после ухода из Челси остался контракт на 3,5 года, что стало непростым вопросом.
Челси хочет получить компенсацию за наставника и уверяет, что имеет доказательства – Мареска начал переговоры с Манчестер Сити до того, как покинул лондонский клуб.
Ожидается, что стороны сойдутся на сумме в 10 миллионов фунтов, так как манчестерский клуб хочет поскорее назначить тренера, но пока договориться не удалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще одно доказательство абсурдности лозунга: «Спорт вне политики»
В ближайшее время Юлию на стартах не ждать