Ман Сити не может назначить тренера. Возник конфликт с Челси

По информации британских СМИ, Манчестер Сити все еще остается без главного тренера из-за конфликта с Челси по поводу Энцо Марески.

Мареска должен заменить Жузепа Гвардиолу, но у итальянского специалиста после ухода из Челси остался контракт на 3,5 года, что стало непростым вопросом.

Челси хочет получить компенсацию за наставника и уверяет, что имеет доказательства – Мареска начал переговоры с Манчестер Сити до того, как покинул лондонский клуб.

Ожидается, что стороны сойдутся на сумме в 10 миллионов фунтов, так как манчестерский клуб хочет поскорее назначить тренера, но пока договориться не удалось.