Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера
Арда может возглавить сборную Турции
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост тренера национальной сборной Турции.
По информации турецких источников, президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высоко оценивает работу молодого специалиста и видит в нем потенциального руководителя сборной в будущем.
В настоящее время команду возглавляет Винченцо Монтелла, который может покинуть команду после провала на ЧМ-2026.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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