Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост тренера национальной сборной Турции.

По информации турецких источников, президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высоко оценивает работу молодого специалиста и видит в нем потенциального руководителя сборной в будущем.

В настоящее время команду возглавляет Винченцо Монтелла, который может покинуть команду после провала на ЧМ-2026.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».