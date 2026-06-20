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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 18:45 | Обновлено 20 июня 2026, 18:56
2734
4

Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера

Арда может возглавить сборную Турции

20 июня 2026, 18:45 | Обновлено 20 июня 2026, 18:56
2734
4 Comments
Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост тренера национальной сборной Турции.

По информации турецких источников, президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высоко оценивает работу молодого специалиста и видит в нем потенциального руководителя сборной в будущем.

В настоящее время команду возглавляет Винченцо Монтелла, который может покинуть команду после провала на ЧМ-2026.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Арда Туран Шахтер Донецк назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Проспалось і полізло новини вигадувати.... як це мене вже заї.....ло...
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Хіба для Олійченка проблема вигадати якись нові чутки?)))
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Хіба для Рената це проблема? 
Знайдуть іншого тренера,не гірше цього!
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0
Молодого тренера ? Виглядає як дідусь 
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