«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
Хобленко – о «Черноморце»
Бывший нападающий киевского «Динамо», украинец Алексей Хобленко покинул одесский «Черноморец» после завершения сотрудничества с клубом.
Одесская команда официально объявила о расставании сразу с восемью футболистами, среди которых оказался и 29-летний форвард.
После публикации новости в социальных сетях Хобленко оставил резкий комментарий под постом клуба.
«Верните деньги, клоуны», – написал Алексей в ответ на сообщение о своем уходе.
Впоследствии этот комментарий был удален с официальной страницы «Черноморца» в Instagram.
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