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  4. «Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 08:22 |
2836
3

«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу

Хобленко – о «Черноморце»

21 июня 2026, 08:22 |
2836
3 Comments
«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
ФК Черноморец. Алексей Хобленко
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Бывший нападающий киевского «Динамо», украинец Алексей Хобленко покинул одесский «Черноморец» после завершения сотрудничества с клубом.

Одесская команда официально объявила о расставании сразу с восемью футболистами, среди которых оказался и 29-летний форвард.

После публикации новости в социальных сетях Хобленко оставил резкий комментарий под постом клуба.

«Верните деньги, клоуны», – написал Алексей в ответ на сообщение о своем уходе.

Впоследствии этот комментарий был удален с официальной страницы «Черноморца» в Instagram.

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Алексей Хобленко Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Якесь шапіто ,а не команда в Упл
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А при чому тут Динамо ?
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