«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу

Бывший нападающий киевского «Динамо», украинец Алексей Хобленко покинул одесский «Черноморец» после завершения сотрудничества с клубом.

Одесская команда официально объявила о расставании сразу с восемью футболистами, среди которых оказался и 29-летний форвард.

После публикации новости в социальных сетях Хобленко оставил резкий комментарий под постом клуба.

«Верните деньги, клоуны», – написал Алексей в ответ на сообщение о своем уходе.

Впоследствии этот комментарий был удален с официальной страницы «Черноморца» в Instagram.