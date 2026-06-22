Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026

Киевское «Динамо» может рассмотреть вариант усиления обороны за счет футболиста сборной Южной Кореи, который выступает на чемпионате мира-2026.

Журналист Дмитрий Шпирко отметил центрального защитника Ли Ги Хека, который в настоящее время представляет клуб «Гангвон» в чемпионате Южной Кореи.

По словам журналиста, 25-летний левоногий защитник может стать интересным вариантом для киевлян, особенно в случае возможного ухода одного из игроков обороны.

«Это центральный защитник сборной Южной Кореи, левоногий. Он никогда не выступал за пределами своей страны. Ему 25 лет, рост — около 185 см. Игрок такого профиля может стать хорошим вариантом для «Динамо», — отметил Шпирко.

Контракт футболиста с «Гангвоном» действует до 31 декабря 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 800 тысяч евро.