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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 05:32 |
1451
0

Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026

Ли Ги Хек выступает за Южную Корею

22 июня 2026, 05:32 |
1451
0
Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Ги Хек
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Киевское «Динамо» может рассмотреть вариант усиления обороны за счет футболиста сборной Южной Кореи, который выступает на чемпионате мира-2026.

Журналист Дмитрий Шпирко отметил центрального защитника Ли Ги Хека, который в настоящее время представляет клуб «Гангвон» в чемпионате Южной Кореи.

По словам журналиста, 25-летний левоногий защитник может стать интересным вариантом для киевлян, особенно в случае возможного ухода одного из игроков обороны.

«Это центральный защитник сборной Южной Кореи, левоногий. Он никогда не выступал за пределами своей страны. Ему 25 лет, рост — около 185 см. Игрок такого профиля может стать хорошим вариантом для «Динамо», — отметил Шпирко.

Контракт футболиста с «Гангвоном» действует до 31 декабря 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 800 тысяч евро.

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Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
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