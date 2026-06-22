Для Динамо нашли ключевой трансфер. Футболист, который играет на ЧМ-2026
Ли Ги Хек выступает за Южную Корею
Киевское «Динамо» может рассмотреть вариант усиления обороны за счет футболиста сборной Южной Кореи, который выступает на чемпионате мира-2026.
Журналист Дмитрий Шпирко отметил центрального защитника Ли Ги Хека, который в настоящее время представляет клуб «Гангвон» в чемпионате Южной Кореи.
По словам журналиста, 25-летний левоногий защитник может стать интересным вариантом для киевлян, особенно в случае возможного ухода одного из игроков обороны.
«Это центральный защитник сборной Южной Кореи, левоногий. Он никогда не выступал за пределами своей страны. Ему 25 лет, рост — около 185 см. Игрок такого профиля может стать хорошим вариантом для «Динамо», — отметил Шпирко.
Контракт футболиста с «Гангвоном» действует до 31 декабря 2027 года. Ориентировочная рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
ПАОК отпустил Кендзеру в столичный клуб