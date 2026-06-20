Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира

Бывший капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, стало ли сюрпризом фиаско сборной Турции на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде:

– Конечно, я был уверен, что турки из группы, по крайней мере, выйдут. Тем не менее, у них подобрался мощный состав, где могли «выстрелить», как ветераны, в частности, Хакан Челхоноглу, так и «звездная» молодежь типа Арды Гюлера.

– Тогда, что пошло не так?

– Видимо, турки были убеждены, что матчи группового турнира станут для них легкой прогулкой и с выходом в следующий раунд проблем не будет. Мне на протяжении многих лет пришлось играть в Турции и я в курсе, что местные футболисты производят сильное впечатление, когда поймали кураж, но если возникают трудности, то им часто не хватает умения сыграть через не могу. Вот как раз сплоченности, мотивации туркам, чтобы добиться перелома в эти дни за океаном и не хватало.

– Но ведь их главный тренер – итальянец Монтелла в свое время в роли футболиста как раз и отличался бойцовским нравом, желанием прыгнуть выше головы.

– Скорее всего, он так и не нашел общий язык с подопечными, не достучался до них в ключевые моменты. Хотя нужно было бить тревогу уже по ходу стартового поединка с австралийцами, когда у сборной Турции мало что получалось. Разочаровала она и с парагвайцами, несмотря на то, что второй тайм играла в большинстве.

– Следует ли еще ожидать сенсаций на стадии группового раунда?

– Думаю, что да. Есть несколько сборных с не совсем футбольных континентов, имеющих все шансы оказаться на виду и оттеснить более именитых визави.