Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:52 | Обновлено 20 июня 2026, 12:53
859
0

Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира

Юрий Шелепницкий прокомментировал первую громкую неожиданность ЧМ-2026

20 июня 2026, 12:52 | Обновлено 20 июня 2026, 12:53
859
0
Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, стало ли сюрпризом фиаско сборной Турции на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде:

– Конечно, я был уверен, что турки из группы, по крайней мере, выйдут. Тем не менее, у них подобрался мощный состав, где могли «выстрелить», как ветераны, в частности, Хакан Челхоноглу, так и «звездная» молодежь типа Арды Гюлера.

– Тогда, что пошло не так?

– Видимо, турки были убеждены, что матчи группового турнира станут для них легкой прогулкой и с выходом в следующий раунд проблем не будет. Мне на протяжении многих лет пришлось играть в Турции и я в курсе, что местные футболисты производят сильное впечатление, когда поймали кураж, но если возникают трудности, то им часто не хватает умения сыграть через не могу. Вот как раз сплоченности, мотивации туркам, чтобы добиться перелома в эти дни за океаном и не хватало.

– Но ведь их главный тренер – итальянец Монтелла в свое время в роли футболиста как раз и отличался бойцовским нравом, желанием прыгнуть выше головы.

– Скорее всего, он так и не нашел общий язык с подопечными, не достучался до них в ключевые моменты. Хотя нужно было бить тревогу уже по ходу стартового поединка с австралийцами, когда у сборной Турции мало что получалось. Разочаровала она и с парагвайцами, несмотря на то, что второй тайм играла в большинстве.

– Следует ли еще ожидать сенсаций на стадии группового раунда?

– Думаю, что да. Есть несколько сборных с не совсем футбольных континентов, имеющих все шансы оказаться на виду и оттеснить более именитых визави.

По теме:
ДЕМИРАЛ: «Я уже много лет в сборной, и это был мой самый болезненный матч»
Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд Юрий Шелепницкий сборная Турции по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19 июня 2026, 16:05 0
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине

Джессика Пегула и Линда Носкова переиграли Мэдисон Киз и Паулу Бадосу соответственно

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера
Футбол | 20.06.2026, 13:01
Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера
Рома может вернуть Довбика в чемпионат Испании. Известна сумма трансфера
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Футбол | 20.06.2026, 09:04
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Полесье закрывает громкий трансфер игрока, поразившего Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 25
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем