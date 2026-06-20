20 июня в рамках поединка второго тура группы F чемпионата мира сыграют сборные Нидерланды и Швеция.

Примет игру «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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В первом туре Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2), а Швеция со счетом 5:1 разбила Тунис.

Нидерландцев тренирует Рональд Куман, шведов возглавляет Грэм Поттер.

Команды пересекались 6 раз в рамках официальных матчей – три победы Нидерландов, одна победа Швеции и две ничьи.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)

21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)

28.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)