Где смотреть онлайн матч группы F чемпионата мира Нидерланды – Швеция
Поединок стартует 20 июня в 20:00 по киевскому времени
20 июня в рамках поединка второго тура группы F чемпионата мира сыграют сборные Нидерланды и Швеция.
Примет игру «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первом туре Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2), а Швеция со счетом 5:1 разбила Тунис.
Нидерландцев тренирует Рональд Куман, шведов возглавляет Грэм Поттер.
Команды пересекались 6 раз в рамках официальных матчей – три победы Нидерландов, одна победа Швеции и две ничьи.
Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)
- 28.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа F (ЧМ-2026)
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|3
|2
|Япония
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|21.06.26 07:00 Тунис - Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|1
|3
|Нидерланды
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония
|1
|4
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|21.06.26 07:00 Тунис - Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис
|0
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