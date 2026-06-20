Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч группы F чемпионата мира Нидерланды – Швеция
Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:44 | Обновлено 20 июня 2026, 12:58
58
0

Где смотреть онлайн матч группы F чемпионата мира Нидерланды – Швеция

Поединок стартует 20 июня в 20:00 по киевскому времени

20 июня 2026, 12:44 | Обновлено 20 июня 2026, 12:58
58
0
Где смотреть онлайн матч группы F чемпионата мира Нидерланды – Швеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июня в рамках поединка второго тура группы F чемпионата мира сыграют сборные Нидерланды и Швеция.

Примет игру «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом туре Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2), а Швеция со счетом 5:1 разбила Тунис.

Нидерландцев тренирует Рональд Куман, шведов возглавляет Грэм Поттер.

Команды пересекались 6 раз в рамках официальных матчей – три победы Нидерландов, одна победа Швеции и две ничьи.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)
  • 28.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швеция 1 1 0 0 5 - 1 20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
2 Япония 1 0 1 0 2 - 2 21.06.26 07:00 Тунис - Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
3 Нидерланды 1 0 1 0 2 - 2 20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
4 Тунис 1 0 0 1 1 - 5 21.06.26 07:00 Тунис - Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
Полная таблица
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ДЕМИРАЛ: «Я уже много лет в сборной, и это был мой самый болезненный матч»
Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»
сборная Швеции по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу где смотреть
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Бокс | 20 июня 2026, 09:22 10
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией

Шатерникова рассказала о позиции Василия

Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Футбол | 20 июня 2026, 12:32 2
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов

«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»

Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Бокс | 20.06.2026, 08:55
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Футбол | 20.06.2026, 10:12
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Футбол | 19.06.2026, 15:02
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32
Бокс
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем