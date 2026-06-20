Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ
Сможет ли Германия вернуть лидерство в поединке против сборной Кот-д'Ивуара?
Сборная Бразилии благодаря трем забитым мячам в ворота сборной Гаити во втором туре ЧМ-2026 стала рекордсменом мировых первенств по суммарному количеству голов.
Теперь в активе бразильцев 241 забитый мяч, что на 2 больше, чем у сборной Германии (239).
Напомним, что немцы во втором туре сыграют против сборной Кот-д'Ивуара.
Вспомним топ-10 сборных в истории мундиалей с самым большим количеством забитых мячей.
Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира
- 241 – Бразилия
- 239 – Германия/ФРГ
- 155 – Аргентина
- 139 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Англия
- 108 – Испания
- 98 – Нидерланды
- 90 – Уругвай
- 87 – Венгрия
UPDATED: Most World Cup goals by country in the history of the World Cup.— Squawka (@Squawka) June 20, 2026
Brazil are back on top. 💪🔝@bet365 | 18+ | #FIFAWorldCup | #AD pic.twitter.com/Z72CnqkhEQ
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