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  4. Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ
Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:04 |
289
0

Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ

Сможет ли Германия вернуть лидерство в поединке против сборной Кот-д'Ивуара?

20 июня 2026, 12:04 |
289
0
Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии благодаря трем забитым мячам в ворота сборной Гаити во втором туре ЧМ-2026 стала рекордсменом мировых первенств по суммарному количеству голов.

Теперь в активе бразильцев 241 забитый мяч, что на 2 больше, чем у сборной Германии (239).

Напомним, что немцы во втором туре сыграют против сборной Кот-д'Ивуара.

Вспомним топ-10 сборных в истории мундиалей с самым большим количеством забитых мячей.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

  • 241 – Бразилия
  • 239 – Германия/ФРГ
  • 155 – Аргентина
  • 139 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Англия
  • 108 – Испания
  • 98 – Нидерланды
  • 90 – Уругвай
  • 87 – Венгрия
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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