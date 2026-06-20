Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ

Сборная Бразилии благодаря трем забитым мячам в ворота сборной Гаити во втором туре ЧМ-2026 стала рекордсменом мировых первенств по суммарному количеству голов.

Теперь в активе бразильцев 241 забитый мяч, что на 2 больше, чем у сборной Германии (239).

Напомним, что немцы во втором туре сыграют против сборной Кот-д'Ивуара.

Вспомним топ-10 сборных в истории мундиалей с самым большим количеством забитых мячей.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

241 – Бразилия

239 – Германия/ФРГ

155 – Аргентина

139 – Франция

128 – Италия

108 – Англия

108 – Испания

98 – Нидерланды

90 – Уругвай

87 – Венгрия