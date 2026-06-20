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Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:37 |
76
0

Бразилия продолжила беспроигрышную серию против североамериканских сборных

Вспомним результаты всех матчей бразильской сборной на ЧМ против команд из Северной Америки

20 июня 2026, 11:37 |
76
0
Бразилия продолжила беспроигрышную серию против североамериканских сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии продлила до 10 матчей свою беспроигрышную серию против сборных из Северной Америки на чемпионатах мира.

В этот раз бразильцы победили сборную Гаити в поединке второго тура ЧМ-2026 со счетом 3:0

В 10 матчах против североамериканских сборных Бразилия одержала 9 побед и однажды сыграла вничью.

Матчи сборной Бразилии против сборных из Северной Америки на чемпионатах мира

  • 2026: Гаити – 3:0
  • 2018: Мексика – 2:0
  • 2018: Коста-Рика – 2:0
  • 2014: Мексика – 0:0
  • 2002: Коста-Рика – 5:2
  • 1994: США – 1:0
  • 1990: Коста-Рика – 1:0
  • 1962: Мексика – 2:0
  • 1954: Мексика – 5:0
  • 1950: Мексика – 4:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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