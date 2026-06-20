Бразилия продолжила беспроигрышную серию против североамериканских сборных

Сборная Бразилии продлила до 10 матчей свою беспроигрышную серию против сборных из Северной Америки на чемпионатах мира.

В этот раз бразильцы победили сборную Гаити в поединке второго тура ЧМ-2026 со счетом 3:0

В 10 матчах против североамериканских сборных Бразилия одержала 9 побед и однажды сыграла вничью.

Матчи сборной Бразилии против сборных из Северной Америки на чемпионатах мира