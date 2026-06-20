Легендарный Варди заменил известного украинского футболиста в Серии А
Итальянский «Кремонезе» планировал подписать полузащитника «Лехии» Гданьск Богдана Вьюнника
Известный украинский полузащитник Богдан Вьюнник, который выступает в составе польской «Лехии» Гданьск, мог продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По эксклюзивной информации Sport.ua в прошлом сезоне «Кремонезе» провел огромную работу, чтобы подписать 24-летнего футболиста.
Представители клуба Серии А летали в Польшу, где предлагали показать украинцу клубную базу, стадион и планировали представить свой проект.
«Кремонезе» хотел провести переговоры с самим игроком, после чего договориться о трансфере с «Лехией», но получил жесткий отказ от польского клуба.
Вьюнника рассматривали в качестве основного форварда, но из-за срыва сделки итальянцам пришлось искать другие кандидатуры – выбор «Кремонезе» остановился на легендарном Джейми Варди.
В итоге клуб Серии А подписал экс-игрока сборной Англии, который провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативных передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сиеста считает, что у Гассиева есть потенциал
Украинский вратарь должен остаться в клубе