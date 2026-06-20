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Италия
20 июня 2026, 09:32 | Обновлено 20 июня 2026, 09:35
1721
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Легендарный Варди заменил известного украинского футболиста в Серии А

Итальянский «Кремонезе» планировал подписать полузащитника «Лехии» Гданьск Богдана Вьюнника

20 июня 2026, 09:32 | Обновлено 20 июня 2026, 09:35
1721
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Легендарный Варди заменил известного украинского футболиста в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Известный украинский полузащитник Богдан Вьюнник, который выступает в составе польской «Лехии» Гданьск, мог продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По эксклюзивной информации Sport.ua в прошлом сезоне «Кремонезе» провел огромную работу, чтобы подписать 24-летнего футболиста.

Представители клуба Серии А летали в Польшу, где предлагали показать украинцу клубную базу, стадион и планировали представить свой проект.

«Кремонезе» хотел провести переговоры с самим игроком, после чего договориться о трансфере с «Лехией», но получил жесткий отказ от польского клуба.

Вьюнника рассматривали в качестве основного форварда, но из-за срыва сделки итальянцам пришлось искать другие кандидатуры – выбор «Кремонезе» остановился на легендарном Джейми Варди.

В итоге клуб Серии А подписал экс-игрока сборной Англии, который провел 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативных передачи.

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Кремонезе Джейми Варди чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Богдан Вьюнник трансферы трансферы Серии A инсайд
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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