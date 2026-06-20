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Чемпионат мира
20 июня 2026, 09:57 |
508
0

Сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков

Рафинья травмировал правое подколенное сухожилие в матче второго тура против Гаити

20 июня 2026, 09:57 |
508
0
Сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья 
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В ночь на 20 июня состоялся матч второго тура ЧМ-2026, в котором встретились сборные Бразилии и Гаити. Подопечные Карло Анчелотти разгромили соперника со счетом 3:0.

В первом тайме вингер бразильской команды Рафинья был вынужден покинуть поле из-за повреждения – вместо футболиста «Барселоны» вышел 19-летний Раян.

По информации издания Globo, футболист был заменен из-за болей в правом подколенном сухожилии, но степень тяжести травмы определится после медицинского обследования.

Наставник бразильской сборной надеется, что Рафинья успеет восстановиться до третьего тура группового этапа, когда команде сыграет с Шотландией.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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