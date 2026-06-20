Сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков
Рафинья травмировал правое подколенное сухожилие в матче второго тура против Гаити
В ночь на 20 июня состоялся матч второго тура ЧМ-2026, в котором встретились сборные Бразилии и Гаити. Подопечные Карло Анчелотти разгромили соперника со счетом 3:0.
В первом тайме вингер бразильской команды Рафинья был вынужден покинуть поле из-за повреждения – вместо футболиста «Барселоны» вышел 19-летний Раян.
По информации издания Globo, футболист был заменен из-за болей в правом подколенном сухожилии, но степень тяжести травмы определится после медицинского обследования.
Наставник бразильской сборной надеется, что Рафинья успеет восстановиться до третьего тура группового этапа, когда команде сыграет с Шотландией.
В прошлом сезоне вингер провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.
O atacante da Seleção foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Haiti, com dores no músculo posterior da coxa direita, mas ainda não foi confirmada a gravidade da lesão. 😟 Que o nosso craque se recupere logo! 🙏 Força, Raphinha! 💪#CopaNaGlobo #AGenteJogaJunto… pic.twitter.com/ji5itHl5L6— TV Globo (@tvglobo) June 20, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь должен остаться в клубе
Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»