Сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков

В ночь на 20 июня состоялся матч второго тура ЧМ-2026, в котором встретились сборные Бразилии и Гаити. Подопечные Карло Анчелотти разгромили соперника со счетом 3:0.

В первом тайме вингер бразильской команды Рафинья был вынужден покинуть поле из-за повреждения – вместо футболиста «Барселоны» вышел 19-летний Раян.

По информации издания Globo, футболист был заменен из-за болей в правом подколенном сухожилии, но степень тяжести травмы определится после медицинского обследования.

Наставник бразильской сборной надеется, что Рафинья успеет восстановиться до третьего тура группового этапа, когда команде сыграет с Шотландией.

В прошлом сезоне вингер провел 33 матча на клубном уровне, в которых забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.