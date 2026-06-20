Антирекорд. Турция нанесла 62 удара за два матча ЧМ и ни разу не забила!
Команда Монтеллы так и не сумела отличиться в матчах с Австралией (0:2) и Парагваем (0:1)
Сборная Турции установила уникальный и абсолютный антирекорд чемпионатов мира.
С момента начала ведения дейтальной статистики в 1966 году, Турция является первой командой, которая за два поединка ЧМ нанесла 62 удара, но ни разу не сумела забить гол.
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Подопечные Винченцо Монтеллы потерпели поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в стартовых двух турах группы D и потеряли шансы на выход в плей-офф.
В последнем туре Турция встретится с США, которые досрочно выиграли квартет D, набрав 6 баллов за два матча.
Видеообзор матча Турция – Парагвай (0:1)
Видеообзор матча Австралия – Турция (2:0)
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