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Чемпионат мира
20 июня 2026, 09:35 |
378
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Антирекорд. Турция нанесла 62 удара за два матча ЧМ и ни разу не забила!

Команда Монтеллы так и не сумела отличиться в матчах с Австралией (0:2) и Парагваем (0:1)

20 июня 2026, 09:35 |
378
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Антирекорд. Турция нанесла 62 удара за два матча ЧМ и ни разу не забила!
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Турции установила уникальный и абсолютный антирекорд чемпионатов мира.

С момента начала ведения дейтальной статистики в 1966 году, Турция является первой командой, которая за два поединка ЧМ нанесла 62 удара, но ни разу не сумела забить гол.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Винченцо Монтеллы потерпели поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1) в стартовых двух турах группы D и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В последнем туре Турция встретится с США, которые досрочно выиграли квартет D, набрав 6 баллов за два матча.

Видеообзор матча Турция – Парагвай (0:1)

Видеообзор матча Австралия – Турция (2:0)

Инфографика

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ЧМ-2026 по футболу антирекорд сборная Турции по футболу статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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