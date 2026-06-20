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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 13:31 |
1615
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Полесье заплатит до пяти миллионов за футболиста, который забивал Трубину

Трансфер экс-игрока сборной Кабо-Верде Леандру Андраде находится на финальной стадии

20 июня 2026, 13:31 |
1615
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Полесье заплатит до пяти миллионов за футболиста, который забивал Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандру Андраде
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Вингер азербайджанского «Карабаха» и бывший футболист сборной Кабо-Верде Леандру Андраде продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое провело успешные переговоры с агентом легионера. Сторонам осталось уладить юридические формальности.

После оформления всех необходимых документов украинская сторона сможет официально объявить о трансфере. Житомирский клуб заплатит за Андраде до пяти миллионов евро.

В первом туре Лиги чемпионов 2025/26 вингер огорчил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина и принес сенсационную победу в матче против лиссабонской «Бенфики» (3:2).

В прошлом сезоне Андраде провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. В активе футболиста – семь игр в футболке сборной Кабо-Верде.

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Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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За 5 лямов могут купить молодого бразильца или аргентинца и потом перепрадать, а вот с этого какой толк?
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