Полесье заплатит до пяти миллионов за футболиста, который забивал Трубину

Вингер азербайджанского «Карабаха» и бывший футболист сборной Кабо-Верде Леандру Андраде продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое провело успешные переговоры с агентом легионера. Сторонам осталось уладить юридические формальности.

После оформления всех необходимых документов украинская сторона сможет официально объявить о трансфере. Житомирский клуб заплатит за Андраде до пяти миллионов евро.

В первом туре Лиги чемпионов 2025/26 вингер огорчил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина и принес сенсационную победу в матче против лиссабонской «Бенфики» (3:2).

В прошлом сезоне Андраде провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. В активе футболиста – семь игр в футболке сборной Кабо-Верде.