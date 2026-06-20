Полесье заплатит до пяти миллионов за футболиста, который забивал Трубину
Трансфер экс-игрока сборной Кабо-Верде Леандру Андраде находится на финальной стадии
Вингер азербайджанского «Карабаха» и бывший футболист сборной Кабо-Верде Леандру Андраде продолжит карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
В услугах 26-летнего футболиста заинтересовано житомирское «Полесье», которое провело успешные переговоры с агентом легионера. Сторонам осталось уладить юридические формальности.
После оформления всех необходимых документов украинская сторона сможет официально объявить о трансфере. Житомирский клуб заплатит за Андраде до пяти миллионов евро.
В первом туре Лиги чемпионов 2025/26 вингер огорчил вратаря сборной Украины Анатолия Трубина и принес сенсационную победу в матче против лиссабонской «Бенфики» (3:2).
В прошлом сезоне Андраде провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. В активе футболиста – семь игр в футболке сборной Кабо-Верде.
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