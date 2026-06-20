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  4. Легендарный Роналдиньо неожиданно возобновит карьеру в Италии
Италия
20 июня 2026, 07:44 |
999
0

Легендарный Роналдиньо неожиданно возобновит карьеру в Италии

Бразилец подпишет контракт с клубом Серии С

20 июня 2026, 07:44 |
999
0
Легендарный Роналдиньо неожиданно возобновит карьеру в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо
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Легендарный бразилец Роналдиньо неожиданно возобновит футбольную карьеру, подписав контракт с итальянским клубом. Об этом пишет авторитетное издание Sky Sport Italia.

По информации издания, бразильский феномен подпишет контракт с «Равенной», а его презентация состоится 23 июня в Майами на грандиозном мероприятии

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, чтобы снова танцевать с мячом и написать новую историю вместе с Игнацио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести тот же дух в Равенну», – сказал бразилец.

Как пишет известный итальянский инсайдер Николо Скира, Роналдиньо приобретет долю акций Равенны. Он станет акционером клуба, выступающего в третьей лиге итальянского футбола.

Роналдиньо – легенда футбола. Бразилец в лучшие годы успел поиграть в Барселону, Милан, ПСЖ, а также ряд известных бразильских клубов.

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Роналдиньо Серия C чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sport Italia
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