Легендарный Роналдиньо неожиданно возобновит карьеру в Италии

Легендарный бразилец Роналдиньо неожиданно возобновит футбольную карьеру, подписав контракт с итальянским клубом. Об этом пишет авторитетное издание Sky Sport Italia.

По информации издания, бразильский феномен подпишет контракт с «Равенной», а его презентация состоится 23 июня в Майами на грандиозном мероприятии

«Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, чтобы снова танцевать с мячом и написать новую историю вместе с Игнацио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести тот же дух в Равенну», – сказал бразилец.

Как пишет известный итальянский инсайдер Николо Скира, Роналдиньо приобретет долю акций Равенны. Он станет акционером клуба, выступающего в третьей лиге итальянского футбола.

Роналдиньо – легенда футбола. Бразилец в лучшие годы успел поиграть в Барселону, Милан, ПСЖ, а также ряд известных бразильских клубов.