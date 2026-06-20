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20 июня 2026, 06:17 |
837
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ФОТО. Мбаппе могут втянуть в громкое дело звезды ПСЖ

Хакими ждет суд во Франции

20 июня 2026, 06:17 |
837
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ФОТО. Мбаппе могут втянуть в громкое дело звезды ПСЖ
Instagram. Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе
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Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом во Франции по делу об изнасиловании.

По информации L’Equipe, Апелляционный суд Версаля отклонил жалобу футболиста и подтвердил решение о передаче дела в уголовный суд департамента О-де-Сен.

Дело было открыто после заявления женщины, которая обвинила Хакими в изнасиловании в 2023 году. Сам футболист с самого начала отрицает все обвинения.

Адвокат Хакими Фанни Колен заявила, что сторона защиты не согласна с решением суда и считает, что в материалах дела есть достаточно аргументов в пользу футболиста. Сам игрок ранее говорил, что ждет суда, чтобы публично высказать свою позицию.

В то же время адвокат заявительницы Рашель-Флор Пардо назвала решение суда важным шагом после более чем трех лет юридической борьбы.

По данным El Pais, нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может быть вызван в качестве свидетеля по этому делу, поскольку его показания ранее использовала сторона защиты.

Дата судебного процесса пока не определена. Хакими остается невиновным до окончательного решения суда.

Сейчас футболист находится в США в составе сборной Марокко, которая выступает на чемпионате мира-2026.

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Максим Лапченко Источник: L'Equipe
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