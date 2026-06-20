Сборная Парагвая очень быстро вышла вперед в матче 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 против Турции.

Уже на 2-й минуте встречи Матиас Галарса дальним ударом открыл счет, 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре квартета D Турция потерпела поражение от Австралии 0:2, а Парагвай уступил США 1:2.

Встреча Турции и Парагвая стартовала 20 июня в 06:00 по Киеву на стадионе Левайс в Санта-Кларе.

❗️ ВИДЕО. Сборная Турции пропустила от Парагвая уже на 2-й минуте матча ЧМ!

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine