Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф

В ночь на 20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе С.

Сборная Марокко переиграла Шотландию со счетом 1:0 благодаря единственному голу Исмаэля Сайбари на 2-й минуте.

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Команда Бразилии разобралась с Гаити – 3:0. В составе селесао отличились Матеус Кунья (дубль) и Винисиус Жуниор.

По итогам двух туров Бразилия возглавляет квартет с 4 очками. Столько же и у Марокко, но бразильцы находятся выше благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Шотландия с 3 баллами располагается на третьей позиции, а Гаити – 0 баллов – занимает последнее, четвертое место.

Турнирное положение в группе C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)

Бразилия и Марокко фактически гарантировали выход в плей-офф. Ни бразильцы, ни марокканцы точно не опустятся ниже третьего места. А 4 набранных очка практически на 100% гарантируют попадания в 8 лучших третьих мест из 12, что позволит выйти в плей-офф.

Шотландия сохрает шансы на плей-офф, а вот Гаити выбыла из борьбы за выход в 1/16 финала.

Встречи третьего тура в группе С – Шотландия vs Бразилия и Марокко vs Гаити – состоятся в ночь на 25 июня в 01:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2

Группа С