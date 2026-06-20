Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф
Во втором туре группы С бразильцы одолели Гаити, а сборная Марокко переиграла Шотландию
В ночь на 20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе С.
Сборная Марокко переиграла Шотландию со счетом 1:0 благодаря единственному голу Исмаэля Сайбари на 2-й минуте.
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Команда Бразилии разобралась с Гаити – 3:0. В составе селесао отличились Матеус Кунья (дубль) и Винисиус Жуниор.
По итогам двух туров Бразилия возглавляет квартет с 4 очками. Столько же и у Марокко, но бразильцы находятся выше благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Шотландия с 3 баллами располагается на третьей позиции, а Гаити – 0 баллов – занимает последнее, четвертое место.
- Турнирное положение в группе C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)
Бразилия и Марокко фактически гарантировали выход в плей-офф. Ни бразильцы, ни марокканцы точно не опустятся ниже третьего места. А 4 набранных очка практически на 100% гарантируют попадания в 8 лучших третьих мест из 12, что позволит выйти в плей-офф.
Шотландия сохрает шансы на плей-офф, а вот Гаити выбыла из борьбы за выход в 1/16 финала.
Встречи третьего тура в группе С – Шотландия vs Бразилия и Марокко vs Гаити – состоятся в ночь на 25 июня в 01:00 по Киеву.
Чемпионат мира 2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
- Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
- Шотландия – Марокко – 0:1
Гол: Сайбари, 2
Группа С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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