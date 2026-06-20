Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф
Чемпионат мира
20 июня 2026, 05:50 | Обновлено 20 июня 2026, 05:52
61
0

Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф

Во втором туре группы С бразильцы одолели Гаити, а сборная Марокко переиграла Шотландию

20 июня 2026, 05:50 | Обновлено 20 июня 2026, 05:52
61
0
Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В ночь на 20 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи второго тура в группе С.

Сборная Марокко переиграла Шотландию со счетом 1:0 благодаря единственному голу Исмаэля Сайбари на 2-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Бразилии разобралась с Гаити – 3:0. В составе селесао отличились Матеус Кунья (дубль) и Винисиус Жуниор.

По итогам двух туров Бразилия возглавляет квартет с 4 очками. Столько же и у Марокко, но бразильцы находятся выше благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Шотландия с 3 баллами располагается на третьей позиции, а Гаити – 0 баллов – занимает последнее, четвертое место.

  • Турнирное положение в группе C: Бразилия (4), Марокко (4), Шотландия (3), Гаити (0)

Бразилия и Марокко фактически гарантировали выход в плей-офф. Ни бразильцы, ни марокканцы точно не опустятся ниже третьего места. А 4 набранных очка практически на 100% гарантируют попадания в 8 лучших третьих мест из 12, что позволит выйти в плей-офф.

Шотландия сохрает шансы на плей-офф, а вот Гаити выбыла из борьбы за выход в 1/16 финала.

Встречи третьего тура в группе С – Шотландия vs Бразилия и Марокко vs Гаити – состоятся в ночь на 25 июня в 01:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

  • Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

  • Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Сайбари, 2

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 2 1 1 0 4 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
2 Марокко 2 1 1 0 2 - 1 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
3 Шотландия 2 1 0 1 1 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 2 0 0 2 0 - 4 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
Полная таблица

По теме:
Стала известна первая сборная, которая выбыла из борьбы за плей-офф ЧМ-2026
Самба длилась только тайм. Бразилия без проблем переиграла Гаити
Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем
сборная Бразилии по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Гаити по футболу сборная Шотландии по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Футбол | 20 июня 2026, 05:02 0
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги
Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги

Клуб близок к подписанию Леандру Андраде

Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19 июня 2026, 07:32 0
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм

«Вильярреал» рассчитывает увидеть украинца в лучшем виде

Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Футбол | 20.06.2026, 03:01
Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Все решил быстрый гол. Шотландия уступила Марокко
Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19.06.2026, 10:52
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем