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Чемпионат мира
20 июня 2026, 05:39 | Обновлено 20 июня 2026, 05:43
610
0

Стала известна первая сборная, которая выбыла из борьбы за плей-офф ЧМ-2026

Национальная команда Гаити лишилась теоретических шансов на третье место в группе С

20 июня 2026, 05:39 | Обновлено 20 июня 2026, 05:43
610
0
Стала известна первая сборная, которая выбыла из борьбы за плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Гаити гарантировано не сыграет в плей-офф чемпионата мира 2026, став первой командой, которая потеряла шансы на выход из группы.

За стартовые два тура группы С команда Гаити потерпела два поражение, уступив Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).

После двух туров в квартете С у Бразилии и Марокко по 4 очка, у Шотландии – 3, у Гаити – 0.

В 1/16 финала выйдут две лучшие команды группы. Еще один шанс останется у сборной, занявшей третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими. Однако Гаити потеряла шансы даже на третью позицию.

Даже если в последнем туре Гаити одолеет Марокко, а Шотландия проиграет Бразилии, то благодаря победе в очном противостоянии 1-го тура шотланды станут третьими.

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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