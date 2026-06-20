Стала известна первая сборная, которая выбыла из борьбы за плей-офф ЧМ-2026
Национальная команда Гаити лишилась теоретических шансов на третье место в группе С
Сборная Гаити гарантировано не сыграет в плей-офф чемпионата мира 2026, став первой командой, которая потеряла шансы на выход из группы.
За стартовые два тура группы С команда Гаити потерпела два поражение, уступив Шотландии (0:1) и Бразилии (0:3).
После двух туров в квартете С у Бразилии и Марокко по 4 очка, у Шотландии – 3, у Гаити – 0.
В 1/16 финала выйдут две лучшие команды группы. Еще один шанс останется у сборной, занявшей третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими. Однако Гаити потеряла шансы даже на третью позицию.
Даже если в последнем туре Гаити одолеет Марокко, а Шотландия проиграет Бразилии, то благодаря победе в очном противостоянии 1-го тура шотланды станут третьими.
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