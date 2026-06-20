ФОТО. Футболист Барселоны «одержим» PlayStation 1. Это не шутка

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде удивил болельщиков необычным фактом о своей жизни вне футбола.

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, что его партнер по национальной команде до сих пор активно играет на старой консоли PlayStation 1.

«Он просто одержим своей PS1, клянусь, это правда. Он реально играет на ней. Я даже не знаю, где он ее нашел, и не знаю, в какую игру он там играет. Он в своем мире, ему это нравится, поэтому все нормально», – сказал Тчуамени.

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В соцсетях эта история быстро стала вирусной. Фанатов удивило, что современный футболист топ-уровня, выступающий за «Барселону» и сборную Франции, выбирает не новые консоли, а культовую PlayStation 1, которая вышла еще в 1990-х годах.

Кунде давно известен своим нестандартным стилем и яркими образами вне футбольного поля, а теперь болельщики получили еще одну деталь о его необычных предпочтениях.