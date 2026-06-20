Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии
Чемпионат мира
20 июня 2026, 04:18 | Обновлено 20 июня 2026, 04:40
33
0

ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии

Форвард Манчестер Юнайтед забил второй гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 на 36-й минуте

20 июня 2026, 04:18 | Обновлено 20 июня 2026, 04:40
33
0
ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Бразилии Матеус Кунья, который на клубном уровне защищает цвета английского Манчестер Юнайтед, оформил дубль в ворота команды Гаити в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Второй гол Кунья забил на 36-й миунте с передачи Винисиуса Жуниора. Первый мяч Матеус в этом поединке положил на 23-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теперь у Матеуса Кунья три гола за национальную команду Бразилии. В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Матеус остался в резерве, а на острие атаки селесао играл Игор Тиаго.

❗️ ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити
ФОТО. Во время матча чемпионата мира 2026 замечен флаг Украины
ВИДЕО. Как Матеус Кунья вывел сборную Бразилии вперед в матче ЧМ с Гаити
видео голов и обзор Матеус Кунья сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19 июня 2026, 10:52 2
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19 июня 2026, 07:32 0
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм

«Вильярреал» рассчитывает увидеть украинца в лучшем виде

Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Футбол | 20.06.2026, 01:37
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
Самые быстрые голы в истории чемпионатов мира. Сайбари и близко не в топе
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19.06.2026, 20:45
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
19.06.2026, 21:23
Бокс
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 23
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем