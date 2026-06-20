ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии
Форвард Манчестер Юнайтед забил второй гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 на 36-й минуте
Форвард сборной Бразилии Матеус Кунья, который на клубном уровне защищает цвета английского Манчестер Юнайтед, оформил дубль в ворота команды Гаити в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Второй гол Кунья забил на 36-й миунте с передачи Винисиуса Жуниора. Первый мяч Матеус в этом поединке положил на 23-й.
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Теперь у Матеуса Кунья три гола за национальную команду Бразилии. В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Матеус остался в резерве, а на острие атаки селесао играл Игор Тиаго.
❗️ ВИДЕО. Матеус Кунья оформил дубль Гаити, удвоив преимущество Бразилии
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