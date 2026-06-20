Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити

Наставники сборных Бразилии и Гаити – Карло Анчелотти и Себастьен Минье соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на предстоящий матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

В нападении у селесао с первых минут начнут звездные Винисиус Жуниор, Рафинья и Матеус Кунья. Команда Гаити, которая сыграет в 5 защитников, выйдет с одним центральным форвардом – Францди Пьерро.

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Встреча Бразилии и Гаити начнется 20 июня в 03:30 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. В первом туре квартета С бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1), а Гаити проиграла Шотландии 0:1.

Стартовые составы на матч Бразилия – Гаити:

Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.

Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир