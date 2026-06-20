Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити
Чемпионат мира
20 июня 2026, 02:23 | Обновлено 20 июня 2026, 02:29
69
0

Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити

Поединок начнется 20 июня в 03:30 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии

20 июня 2026, 02:23 | Обновлено 20 июня 2026, 02:29
69
0
Рафинья, Винисиус и Кунья. ЧМ-26: названы составы на матч Бразилия – Гаити
Карло Анчелотти и Себастьен Минье
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Наставники сборных Бразилии и Гаити – Карло Анчелотти и Себастьен Минье соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на предстоящий матч 2-го тура группы С чемпионата мира 2026.

В нападении у селесао с первых минут начнут звездные Винисиус Жуниор, Рафинья и Матеус Кунья. Команда Гаити, которая сыграет в 5 защитников, выйдет с одним центральным форвардом – Францди Пьерро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча Бразилии и Гаити начнется 20 июня в 03:30 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. В первом туре квартета С бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1), а Гаити проиграла Шотландии 0:1.

Стартовые составы на матч Бразилия – Гаити:

Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.

Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир

По теме:
Бразилия – Гаити. Текстовая трансляция матча
Шотландия – Марокко – 0:1. Забитый мяч на 2-й минуте. Видео гола и обзор
Тунис – Япония. Текстовая трансляция матча
Карло Анчелотти стартовые составы ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу Винисиус Жуниор Рафинья Диас Матеус Кунья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 19 июня 2026, 10:52 2
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала
Футбол | 20 июня 2026, 02:32 0
Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала
Моуриньо запланировал семь трансферов для Реала

Тренер продолжает укреплять команду

Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19.06.2026, 20:45
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Футбол | 19.06.2026, 12:24
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 23
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
19.06.2026, 07:32
Футбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
19.06.2026, 21:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем