ФОТО. Месси – для левых, Роналду – для правых? Исследование удивило фанов
Ученые объяснили, почему одним людям ближе Месси, а другим – Роналду
Новое исследование о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду вызвало активное обсуждение среди футбольных болельщиков.
По данным работы, опубликованной на академической платформе SSRN, политические взгляды могут влиять на то, кому именно симпатизирует человек в легендарном противостоянии Месси и Роналду. Исследователи опросили 10 661 респондента в 26 странах.
Согласно результатам, люди с более либеральными или левыми взглядами чаще отдают предпочтение Месси. В то же время респонденты с более консервативными или правыми взглядами чаще симпатизируют Роналду.
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Авторы исследования также отметили, что фанаты Месси в целом чаще воспринимаются как более прогрессивные и аналитические, тогда как сторонники Роналду больше ценят авторитет, силу и индивидуальное доминирование.
В то же время ученые подчеркивают, что результаты не означают прямой зависимости. Речь идет лишь об общей тенденции, а не о том, что политические взгляды полностью определяют футбольные симпатии. Кроме того, исследование пока имеет статус препринта и еще не прошло полноценное рецензирование.
🚨 𝗡𝗘𝗪: According to a university study, people who prefer Lionel Messi are more likely to have LEFT-WING political views, while people who prefer Cristiano Ronaldo are more likely to have RIGHT-WING political views.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 19, 2026
The study found that Messi fans are generally more… pic.twitter.com/f2lPJX4asy
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