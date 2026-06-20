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20 июня 2026, 01:34 | Обновлено 20 июня 2026, 01:36
195
0

ФОТО. Месси – для левых, Роналду – для правых? Исследование удивило фанов

Ученые объяснили, почему одним людям ближе Месси, а другим – Роналду

20 июня 2026, 01:34 | Обновлено 20 июня 2026, 01:36
195
0
ФОТО. Месси – для левых, Роналду – для правых? Исследование удивило фанов
X. Криштиану Роналду и Лионель Месси
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Новое исследование о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду вызвало активное обсуждение среди футбольных болельщиков.

По данным работы, опубликованной на академической платформе SSRN, политические взгляды могут влиять на то, кому именно симпатизирует человек в легендарном противостоянии Месси и Роналду. Исследователи опросили 10 661 респондента в 26 странах.

Согласно результатам, люди с более либеральными или левыми взглядами чаще отдают предпочтение Месси. В то же время респонденты с более консервативными или правыми взглядами чаще симпатизируют Роналду.

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Авторы исследования также отметили, что фанаты Месси в целом чаще воспринимаются как более прогрессивные и аналитические, тогда как сторонники Роналду больше ценят авторитет, силу и индивидуальное доминирование.

В то же время ученые подчеркивают, что результаты не означают прямой зависимости. Речь идет лишь об общей тенденции, а не о том, что политические взгляды полностью определяют футбольные симпатии. Кроме того, исследование пока имеет статус препринта и еще не прошло полноценное рецензирование.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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